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В Северной Корее нашли тайные ракетные полигоны

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В Северной Корее обнаружены 13 тайных ракетных баз. Об этом говорится в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, сообщает Reuters.

Как предполагается, всего в стране действует около 20 секретных баз. По словам эксперта центра Джозефа Бермудеса, несмотря на ведущиеся с США переговоры, власти КНДР поддерживают объекты в рабочем состоянии. На них также проводятся незначительные работы по улучшению инфраструктуры.

Базы расположены в отдаленных горных районах, говорится в документе. На них могут находиться баллистические ракеты разной дальности. Самая крупная из них, предположительно, может достигнуть территории США. Как отмечает Бермудес, на объектах нет пусковых установок. «В то же время, ракеты могут быть запущены с баз в случае чрезвычайной ситуации», — пишет он. В частности, база Сакканмоль, находящаяся недалеко от южнокорейской границы, выглядит действующей и хорошо подготовленной к работе.

12 ноября газета The New York Times опубликовала снимок со спутника, на котором, предположительно, запечатлена Сакканмоль. Как пишет издание, американская разведка обнаружила 16 тайных объектов на территории КНДР.

Пхеньян ранее официально не заявлял о существовании найденных баз, отмечает Reuters. Однако, по словам аналитиков, учет всех ядерных объектов — важная часть программы денуклеаризации.

На саммите 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого начался демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, «Хвасон-15». В мае Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации, и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено.

Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания 28 ноября 2017 года.

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