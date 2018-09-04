Умер бывший главный ядерщик Северной Кореи

В Северной Корее в возрасте 89 лет умер бывший глава комитета, занимавшегося ядерными и ракетными разработками Чжу Гю Чхан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Чжу, предположительно, отвечал за программу по развитию ядерного оружия КНДР. В сообщении ЦТАК отмечается, что он был «преданный великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру солдат революции, близкий боевой товарищ по революции уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына». Кроме того товарищ Чжу «внес особый вклад в укрепление оборонных сил страны».

Под контролем Чжу Гю Чхана проходили испытания межконтинентальной ракеты Taepodong-2 в 2006 и 2009 годах в КНДР. В 2013 году США ввели персональные санкции против разработчика.

На саммите 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого начался демонтаж полигона Сохэ, с которого запускала межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, «Хвасон-15». В мае Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено.

Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания 28 ноября 2017 года.

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