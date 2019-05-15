Северная Корея рассказала о сильнейшей засухе

В КНДР сообщили о сильнейшей засухе за последние годы. Такое сообщение передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Средняя норма выпадения осадков в мае на территории всей страны зафиксирована на уровне двух миллиметров. При такой тенденции этот месяц станет самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений.

За первые пять месяцев 2019 года в стране выпало в среднем 54,4 миллиметра осадков, что стало самым низким уровнем с 1982 года.

Сообщается, что власти прилагают усилия по обеспечению водой сельскохозяйственных предприятий для минимизации ущерба от засухи.

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В начале мая в Организации Объединенных Наций (ООН) предупреждали, что порядка 10 миллионов человек в КНДР могут пострадать из-за нехватки продовольствия. По их данным, у страны может не хватить еды до следующего урожая.

В феврале сообщалось, что 40 процентов жителей Северной Кореи столкнулись с проблемой нехватки еды.

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