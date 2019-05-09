Северную Корею уличили в новых ракетных пусках

Северная Корея запустила неустановленные снаряды из района, где расположены ее ракетные комплексы, сообщает южнокорейское информационное агентство «Ёнхап».

Пуск произошел в 16:30 по местному времени (10:30 по московскому). Сообщается о запуске по меньшей мере одного баллистического снаряда. Тип ракеты или ракет, выпущенных в восточном направлении, южнокорейские военные пока не установили. Как сообщил источник Reuters, снаряд пролетел примерно 420 километров.

В районе Сино-Ри, в котором состоялся запуск, находится военная база, где размещены баллистические ракеты средней и малой дальности «Скад» и «Нодон».

5 мая в КНДР опубликовали фотографии с ракетных стрельб, прошедших 4 мая. Первыми о запусках этих ракет сообщили военные Южной Кореи: по их информации, несколько ракет были запущены в сторону Японского моря, но не долетели до экономической зоны Японии.

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