Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.

В частности, на кадрах запечатлен момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, а также стрельба из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, на фотографиях можно увидеть лидера КНДР Ким Чен Ына, который лично наблюдал за учениями с биноклем.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Северная Корея провела ракетные стрельбы. Отмечалось, что целью пуска была проверка характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.

До этого Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила несколько «объектов» в сторону Японского моря. Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии.

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