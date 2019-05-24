Россия поможет Северной Корее побороть засуху

Россия окажет помощь Северной Корее в связи с засухой. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, сообщает «Интерфакс».

«Мы планируем [оказать помощь], да», — заявил дипломат. Он добавил, что Россия ежегодно оказывает помощь Северной Корее по линии Всемирной продовольственной программы.

15 мая Северная Корея рассказала о сильнейшей засухе. За первые пять месяцев 2019 года в стране выпало в среднем 54,4 миллиметра осадков, что стало самым низким уровнем с 1982 года.

В начале мая в Организация Объединенных Наций (ООН) предупреждала, что порядка 10 миллионов человек в КНДР могут пострадать из-за нехватки продовольствия. По данным ООН, у страны может не хватить еды до следующего урожая.

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