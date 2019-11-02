Ликвидирована система тайных укрытий террористов ИГ

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США уничтожила систему туннелей, в которых могли прятаться террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции «Непоколебимая решимость», передает ТАСС.

В частности, была ликвидирована система ходов общей длиной около 400 метров, которая находилась в иракской провинции Найнава. Предполагается, что она использовалась боевиками в качестве укрытия: внутри были найдены кровати, кухонная плита, освещение.

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Ранее стало известно, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, который был ликвидирован американскими военными в октябре, платил другим боевикам за убежище в изолированной вилле в Барише сирийской провинции Идлиб. В частности, он заплатил не менее 67 тысяч долларов членам «Хуррас-ад-Дин», филиала «Аль-Каиды» (запрещена в России) и врага ИГ.

27 октября президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении лидера ИГ. В результате штурма не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 детей. Лидер США поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что те содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

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