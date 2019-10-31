Асад усомнился в ликвидации главаря «Исламского государства»

Президент Сирии Башар Асад допустил, что лидер «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади может быть жив. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США не предоставили убедительных доказательств гибели террориста. Кроме того, Дамаск не контактировал с Вашингтоном по этому вопросу.

Ранее 31 октября смерть аль-Багдади подтвердили в самом ИГ. Тогда же было объявлено, что новым лидером боевиков стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. По словам политика, главарь ИГ, напуганный приближением американских военных, «кричал, ныл и плакал». «Он был напуган до смерти и не хотел умирать», — сказал Трамп. После того как тело аль-Багдади опознали, над ним провели ритуалы по исламским традициям, после чего захоронили в море.

В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!