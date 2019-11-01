Россия заявила об отсутствии подтверждения смерти аль-Багдади

Россия не может подтвердить смерть лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил ТАСС директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, Москва не может говорить о ликвидации террориста «со стопроцентной уверенностью». Это связано с тем, что у нее нет генетического материала, чтобы подтвердить заявления США.

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Ранее президент Сирии Башар Асад допустил, что лидер «Исламского государства» может быть жив.

До этого смерть аль-Багдади подтвердили в самом ИГ. Тогда же было объявлено, что новым лидером боевиков стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.

О ликвидации главного террориста мира во время американской операции в сирийской провинции Идлиб 26 октября объявил президент США Дональд Трамп. После того как тело аль-Багдади опознали, в том числе при помощи анализа ДНК, над ним провели ритуалы по исламским традициям, после чего захоронили в море.

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