Раскрыта тайная бухгалтерия ИГ

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, который был ликвидирован американскими военными в октябре, платил другим боевикам за убежище в изолированной вилле в Барише сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чеки об оплате, найденные на месте убийства аль-Багдади.

Утверждается, что квитанции принадлежат бухгалтерии ИГ. Они были напечатаны с начала 2017-го до середины 2018 года. Из чеков следует, что аль-Багдади заплатил не менее 67 тысяч долларов членам «Хуррас-ад-Дин», филиала «Аль-Каиды» (запрещена в России) и врага «Исламского государства». Деньги шли на охранное и медийное оборудование, зарплаты и логистику. Квитанции выданы под печатью Министерства безопасности ИГ и подписаны лицами из «Хуррас-ад-Дин».

Материалы по теме США заявили о ликвидации лидера ИГ Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему

Два американских чиновника уточнили, что члены «Хуррас-ад-Дин» долгое время держали в секрете местонахождение главаря ИГ. Но в итоге аль-Багдади сдал кто-то из близких доверенных лиц.

Место, где скрывался террорист, издание называет для него негостеприимным, поскольку там доминируют конкурирующие группировки джихадистов и оно находится в сотнях километров от бывшей территории «Исламского государства».

Также стало известно, что, помимо самого аль-Багдади и его двоих детей, были ликвидированы еще шесть человек. После операции в убежище нашли несколько ноутбуков и мобильных телефонов.

Ранее 31 октября представитель Пентагона сообщил, что перед началом штурма американские военные призывали тех, кто находился внутри, сдаться. По его словам, были предприняты все усилия, чтобы избежать жертв среди гражданских и детей. По итогам операции для подтверждения личности аль-Багдади использовали специальный ДНК-анализ.

27 октября президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного халифа и лидера ИГ. В результате штурма не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 детей. Лидер США поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что те содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!