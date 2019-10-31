Обнародованы подробности ликвидации лидера ИГ

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи рассказал подробности операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Его цитирует Пентагон в своем Twitter-аккаунте. Полное выступление генерала перед представителями СМИ опубликовано на сайте министерства.

Как сообщил Маккензи, перед началом штурма американские военные призывали тех, кто находился внутри, сдаться. Он подчеркнул, что были предприняты все силы, чтобы избежать жертв среди гражданских и детей.

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Несмотря на это, пять членов «Исламского государства» — четыре женщины и один мужчина — отказались сложить оружие и представляли опасность для военных. Когда штурм был уже неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей, рассказал Маккензи.

«Всего шесть членов ИГ погибли на объекте: четыре женщины и двое мужчин, включая аль-Багдади», — цитирует Маккензи ТАСС.

После этого спецназ США вывез множество вещей с места ликвидации лидера ИГ. Для подтверждения личности аль-Багдади использовали специальный ДНК-анализ. В течение 24 часов тело террориста захоронили в море.

27 октября президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного халифа и лидера ИГ. В результате операции, утверждает Трамп, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 детей. Лидер США поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что те содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

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