Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Кадры доступны в Twitter-аккаунте центрального командования вооруженных сил США.

На обнародованном видео показано здание, в котором находился лидер ИГ. «Этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», — заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на пресс-конференции, отрывок которой доступен в аккаунте @MeetThePress.

Здание с двух сторон обступают люди. По словам генерала, на видео заметно, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

Материалы по теме США заявили о ликвидации лидера ИГ Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. По словам политика, главарь ИГ, напуганный приближением американских военных, «кричал, ныл и плакал». «Он был напуган до смерти и не хотел умирать», — сказал Трамп. После того, как тело аль-Багдади опознали, над ним провели ритуалы по исламским традициям, после чего захоронили в море.

В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!