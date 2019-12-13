Ирак уничтожил пять баз ИГ

Иракские вооруженные силы уничтожили пять баз террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Иракское медицинское объединение» на своей странице в Facebook.

Военные атаковали пять деревень в районе аль-Рашад, в том числе используя дроны. В результате операции было изъято около 10 взрывных устройств. Ирак участвует в военных мероприятиях против ИГ наряду с США, Россией, Сирией и Турцией. О том, удалось ли задержать боевиков группировки, не сообщается.

4 декабря стало известно, что в иракском Киркуте задержали двоюродного брата лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Террорист скрывался в съемной квартире под чужим именем. Он являлся одним из самых разыскиваемых членов ИГ, где занимался вопросами разведки.

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