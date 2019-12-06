ИГ попыталось атаковать сирийскую армию и понесло потери

Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) понесли потери в результате ответной атаки сирийских военных. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Сообщается, что в среду, 4 декабря, террористы попытались атаковать позиции Сирийской Арабской армии (SAA) возле плотины Арвад в восточной части сирийской провинции Хомс. Между сторонами произошла перестрелка, несколько террористов были ранены, также сообщается о нескольких погибших среди членов ИГ. Отмечается, что террористы также пытались захватить пост сирийской армии, но были замечены сирийскими разведчиками.

Согласно военному отчету сирийской армии, после неудавшегося наступления ИГ попыталось напасть на оборону сирийской армии в районе насосной станции Т-2, однако военные предотвратили атаку. В этот же день Сирийские арабские военно-воздушные силы (SyAAF) нанесли несколько ударов по позициям «Исламского государства» в регионе Бадия города Ас-Сухна.

В октябре ИГ назвало нового лидера после того, как президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади. Новым лидером стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

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