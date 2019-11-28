ИГ приписало себе крупнейшие потери Франции в Африке

Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяли на себя ответственность за столкновение вертолетов, в результате которого французская армия понесла крупнейшие потери в Африке. Об этом сообщается на портале SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность экстремистов.

Боевики «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, запрещенная в России организация, ранее известная как «Боко Харам») взяли на себя ответственность за гибель 13 французских военнослужащих в Мали. Доказательств причастности к происшествию группировка не предоставила.

ЧП произошло 26 ноября в районе Липтако на юго-востоке страны. В результате крушения двух вертолетов Франция понесла самые крупные потери за время операции против малийских боевиков.

Боевики часто берут на себя ответственность за разные инциденты, не предъявляя доказательств. В начале ноября ИГ сообщало о своей причастности к нападению на пограничную заставу в Таджикистане. Тогда вооруженная группа из 20 человек атаковала погранзаставу на границе с Узбекистаном. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. Погибли солдаты пограничных войск и один милиционер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru