ИГ приписало себе крупнейшие потери Франции в Африке

Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяли на себя ответственность за столкновение вертолетов, в результате которого французская армия понесла крупнейшие потери в Африке. Об этом сообщается на портале SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность экстремистов.
Боевики «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, запрещенная в России организация, ранее известная как «Боко Харам») взяли на себя ответственность за гибель 13 французских военнослужащих в Мали. Доказательств причастности к происшествию группировка не предоставила.
ЧП произошло 26 ноября в районе Липтако на юго-востоке страны. В результате крушения двух вертолетов Франция понесла самые крупные потери за время операции против малийских боевиков.
Боевики часто берут на себя ответственность за разные инциденты, не предъявляя доказательств. В начале ноября ИГ сообщало о своей причастности к нападению на пограничную заставу в Таджикистане. Тогда вооруженная группа из 20 человек атаковала погранзаставу на границе с Узбекистаном. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. Погибли солдаты пограничных войск и один милиционер.