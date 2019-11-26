Французская армия понесла крупнейшие потери в Африке

В Мали при столкновении двух вертолетов погибли 13 французских военнослужащих. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на французские власти.

Это произошло в районе Липтако на юго-востоке страны. Столкнулись два вертолета: боевой Tigre и транспортный NH90. Среди погибших — шесть офицеров, шесть унтер-офицеров и главный капрал.

Это крупнейшие потери французской армии за время операции против малийских боевиков, начиная с 2012 года: Le Monde сообщает, что за последние годы там погибло около 30 военных. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил признательность погибшим военным и призвал «чтить их память с величайшим уважением».

В Мали действует примерно 4,5 тысячи французских военных. Париж ввел свои войска в страну в 2013 году в рамках операции «Бархан»для борьбы с исламскими радикалами. В стране расположены базы и других стран Евросоюза, Франция занимается обучением малийского персонала и поставляет туда военное оборудование.

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