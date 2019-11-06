Связанный с «Аль-Каидой» лидер боевиков ликвидирован в Африке

Французские спецслужбы ликвидировали главу группировки, которая связана с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в своем Twitter-аккаунте.

Боевика по имени Али Майчу ликвидировали 9 октября в Мали. По словам Парли, он был «вторым наиболее разыскиваемым террористом в регионе Сахель». Кроме того, он занимался вербовкой и организацией нескольких крупномасштабных терактов.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков.

После того как тело аль-Багдади опознали, в том числе при помощи анализа ДНК, над ним провели ритуалы по исламским традициям, после чего захоронили в море.

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