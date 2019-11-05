Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Российский полицейский поделился государственной тайной в мессенджере
В Москве заметили «попытавшееся взлететь» такси 
Раскрыты подробности дела о сорванном теракте джихадиста в Москве
Мужчина аккуратно сложил футболку и назвал это величайшим моментом в жизни
В Новой Москве аномально подорожало жилье
Саудовского принца обвинили в сокрытии репрессий за успешными реформами
Туристка затерялась в открытом океане и выжила благодаря леденцам
Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы
Xiaomi показала Mi Note 10 с камерой на 108 мегапикселей
Новости партнеров

Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни

Перейти в «Мою Ленту»

Последние несколько месяцев жизни ликвидированный военными США лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади боялся предателей, скрывался под землей и иногда переодевался в пастуха. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, он держал в рабстве девочку-подростка из числа езидов — народности курдской этнической группы, — которую освободили во время операции под руководством США в мае. Она рассказала, что главарь ИГ передвигался в сопровождении семи соратников, а несколько месяцев назад передал большую часть своих полномочий старшему заместителю, имя которого не называется.

По ее словам, впервые аль-Багдади пытался сбежать в сирийскую провинцию Идлиб в конце 2017 года. Девочку вместе с лидером ИГ, его женой и ближайшим окружением в колонне из трех автомобилей отправили в провинцию, однако конвой было решено развернуть из-за боязни подвергнуться нападению. Подросток рассказала, что после этого она четыре месяца находилась в доме тестя аль-Багдади и его ближайшего соратника Абу Абдуллы аль-Зубайе в городе Дашиша. По ее словам, лидер ИГ часто навещал ее там и насиловал. Весной 2018 года девушку подарили другому мужчине, который вывез ее из города, — это был последний раз, когда она видела аль-Багдади. Позже самопровозглашенный халиф прислал ей в подарок украшение.

Предполагается, что после этого аль-Багдади переезжал с места на место на востоке Сирии, был нервным и жаловался на предателей. Кроме того, источники агентства рассказали, что лидер ИГ постоянно носил пояс смертника, заставлял делать это своих соратников и не пользовался мобильным телефоном. Постоянный стресс усугубил диабет аль-Багдади — ему постоянно приходилось следить за уровнем сахара в крови и принимать инсулин. Из-за этого он не мог соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан и запрещал поститься своим соратникам.

Источники в правительстве США рассказали, что не знали, когда аль-Багдади прибыл в Идлиб, однако отметили, что он выбрал это место, так как это была единственная территория, не подконтрольная сирийскому правительству.

Президент США Дональд Трамп 27 октября сообщил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о задержании сестры лидера «Исламского государства»
Ликвидирована система тайных укрытий террористов ИГ
Раскрыт мотив указавшего на местоположение аль-Багдади шпиона ИГ
Другие материалы рубрики
Мир00:1631 октября

Средиземье превыше всего

Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
17:10Сегодня

Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы

16:32Сегодня

Назначен новый посол России в Великобритании

17:21Сегодня

Саудовского принца обвинили в сокрытии репрессий за успешными реформами

Мир00:0128 октября

«Русские отступили, а мы проиграли»

Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
15:11Сегодня

Турция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты

15:03Сегодня

Обнаружен «заповедник» ИГ

14:36Сегодня

Боевики наркокартелей расстреляли женщин и детей на трассе

Мир00:0626 октября

«Рыбалка в разгар апокалипсиса»

Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
13:35Сегодня

Россия отреагировала на строительство новых баз США в Сирии

13:00Сегодня

Россия поможет Асаду обуздать курдов

12:17Сегодня

Немецкие школьники съездили в концлагерь и оскорбили евреев

Россия
В Москве заметили «попытавшееся взлететь» такси
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
СПЧ вызвался помочь Льву Пономареву в создании новой организации
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Путин назвал инициаторов войны против русского языка
Массовое сознание
О чем думают и чего хотят большинство жителей России? Тест
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Все материалы
Мир
Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Назначен новый посол России в Великобритании
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Саудовского принца обвинили в сокрытии репрессий за успешными реформами
Все материалы
Бывший СССР
Украина потратит миллионы долларов на суды с Россией
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Порошенко саботировал вызов на допрос
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
На Украине заявили о переданных России четырех шпионах
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Националисты во Львове разбили музыканту гитару за русскую песню
Все материалы
Экономика
Цены на алмазы рухнули
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Германия вложит миллиарды евро в будущее электрокаров
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Российский олигарх попросил защитить его компанию от немцев
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Европейская компания потребовала от Украины вернуть деньги
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияГлавного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве
Вместе с полицейским погиб его брат. Киллер скрылся
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Все материалы
Наука и техника
Xiaomi показала Mi Note 10 с камерой на 108 мегапикселей
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Советский комплекс «Метис» снес башню турецкому Т-155 Firtina
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Найдена смертоносная для всей Вселенной аномалия
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Рассекречены документы о ядерном оружии СССР
Все материалы
Спорт
Стюард умер на стадионе после матча чемпионата России по футболу
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Черный кот выбежал на поле во время матча и восхитил футбольных комментаторов
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Игрок НХЛ влетел головой в штангу в попытке спасти ворота и получил травму
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Объявлен состав сборной России на последние матчи отбора на Евро-2020
Все материалы
Культура
Умер актер Петр Смидович
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Киану Ривза заподозрили в первом романе за почти 20 лет
Группа «Цветы»«Кто-то же должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Исполнитель Sleeparchive выступит в Москве
Главная новая музыка
Розоволосый авангардист, экосексуал Дорн и Ринго Старр против интернета
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Пользователи Windows незаметно стали жертвами атаки хакеров
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Twitter забанил популярный новостной сайт после обвинений в киберпреступлениях
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Рассадник террористов и педофилов возродился с помощью российской компании
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Водонаева призвала остановить «мусорный сериал» Малахова про эскортниц
Все материалы
Ценности
Разодетая в Gucci модель вышла на улицу в холод с босой дочерью
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Памела Андерсон показала вульгарное фото в шапке индейцев и была обругана
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Сотни бутылок затонувшего на пути в Россию ценного алкоголя подняли со дна
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Все материалы
Путешествия
Туристка затерялась в открытом океане и выжила благодаря леденцам
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку и нарвался на проверку
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Пилот пустил пассажирку в кабину и пожизненно лишился работы
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Китайцы незаконно заполонили российский полуостров
Все материалы
Из жизни
Мужчина поссорился с сестрой и швырнул в нее годовалого чихуахуа
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Миллион муравьев-каннибалов сбежали из советского ядерного бункера
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Учитель спас запертого в клетке и брошенного в озеро щенка
Все материалы
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Volkswagen подготовил три разновидности Teramont для бездорожья
Появились первые изображения купе-кроссовера Kia с космическим дизайном
Все материалы
Дом
В России пенсионные накопления предложили тратить на улучшение жилья
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
В Москве пройдет форум по недвижимости Urban Space
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Apple сделает жилье доступным
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В России подорожало самое дешевое жилье
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы