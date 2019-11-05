Стало известно о задержании сестры лидера «Исламского государства»

Власти Турции задержали сестру лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого ранее заявили в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Расмию Авад задержали в городе Азаз на севере Сирии. Вместе с ней арестован ее муж и невестка. Собеседник агентства рассказал, что всех троих допрашивают спецслужбы. Они надеются получить от родственницы террориста информацию о внутренних процессах в ИГ.

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2 ноября сообщалось, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США уничтожила систему туннелей, в которых могли прятаться боевики ИГ. В частности, была ликвидирована система ходов общей длиной около 400 метров в иракской провинции Найнава. Предполагается, что она использовалась боевиками в качестве укрытия: внутри были найдены кровати, кухонная плита, освещение.

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади 27 октября сообщил президент США Дональд Трамп. Ликвидацией главаря ИГ занимались силы специальных операций страны. Операция прошла 26 октября. Помимо главаря террористической группировки, американские силы уничтожили его подручных и значительное число боевиков.

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