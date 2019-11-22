Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии. Об этом со ссылкой на главу МВД Турции сообщает РИА Новости.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru