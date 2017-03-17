В Турции полиция задержала двух готовивших теракт в Стамбуле боевиков ИГ

Турецкая полиция задержала двух человек, подозреваемых в попытке организации терактов в Стамбуле. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает Hürriyet Daily News.

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Отмечается, что они принадлежали к той же ячейке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), что и Абдулкадыр Машарипов, обвиняемый в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina. Он расстрелял посетителей из автомата Калашникова.

По данным издания, у подозреваемых были также обнаружены два автомата Калашникова и около 500 патронов.

Нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей было совершено в новогоднюю ночь. В результате погибли 39 человек, 69 получили ранения. Нападавшему удалось скрыться. Его задержали 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. В суде Машарипов признался в принадлежности к ИГ, а также заявил о желании быть приговоренным к смертной казни.

