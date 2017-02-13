СМИ сообщили о просьбе стамбульского террориста вынести ему смертный приговор

Абдулгадир Машарипов, исполнитель теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в клубе в Стамбуле, заявил в суде о желании быть приговоренным к смертной казни. Об этом сообщает Sabah.

Как утверждает издание, в ходе судебного слушания обвиняемый признался в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также подробно рассказал о том, где и когда проходил подготовку.

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Машарипов сообщил, что первоначально планировал совершить нападение на гуляющих на площади Таксим, однако изменил свои планы из-за большого числа полицейских, охранявших подходы и принял решение совершить нападение в другом месте. Как следует из расшифровки показаний террориста, он не раскаялся в совершенном преступлении. «Моей миссией было убийство христиан в качестве мести за убийства мусульман», — заявил Машарипов, выступая в суде 11 февраля.

В ночь на 1 января террорист ворвался в помещение ночного клуба Reina и открыл огонь по людям, праздновавшим наступление Нового года. Жертвами нападения стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова.

По делу о теракте в Стамбуле задержаны 40 человек, в том числе несколько граждан России.