Появилось видео задержания стамбульского террориста Машарипова

Видео: DW / Facebook

Появилось видео задержания Абдулгадира Машарипова, арестованного по подозрению в совершении теракта в ночном клубе Стамбула. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Утром 17 января стало известно, что выходец из Узбекистана признал свою вину. По словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, Машарипов проходил подготовку в Афганистане.

Подозреваемого арестовали 16 января в роскошной квартире в стамбульском районе Эсенюрт, где он в тот момент находился вместе с сыном.

В ночь на 1 января террорист расстрелял посетителей ночного клуба Reina. Жертвами атаки стали 39 человек, включая гражданку России Нурану Гасанову. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».

По делу о теракте в Стамбуле задержаны 40 человек, в том числе граждане России.