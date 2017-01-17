Задержан подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле

Турецкие спецслужбы задержали Абдулгадира Машарипова, подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в стамбульском клубе. Об этом сообщает Hurryiet.

Спецоперация прошла вечером в понедельник, 16 января, в Стамбуле в районе Эсенюрт. По информации Daily Sabah, Машарипов был задержан в доме своего друга, уроженца Киргизии. В настоящее время его допрашивают в штаб-квартире полиции.

О том, что турецкая полиция установила личность подозреваемого, стало известно 7 января. Им оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан. Поиски стрелка, которому удалось скрыться после нападения в ночном клубе Reina, продолжались все это время.

Материалы по теме Санта убивающий Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле

В ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

По делу о теракте в Стамбуле задержаны 40 человек, в том числе граждане России.