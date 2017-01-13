Полиция задержала двух подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Турецкая полиция задержала двух человек, подозреваемых в причастности к расстрелу 39 человек в ночном клубе Стамбула. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Омар Асим (уточняется, что он уйгур) и Абульези Абдухамити доставлены в городской суд, где будет вынесено решение о целесообразности помещения их под стражу.

Материалы по теме Санта убивающий Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле

По информации турецкого государственного телеканала TRT World, подозреваемым в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina является 28-летний Яхья Машрапов. В эфире канала была продемонстрирована фотография киргизского загранпаспорта на его имя. Официального подтверждения данной информации нет, сам он отверг обвинения. Власти Киргизии заявили, что проверят эти сообщения.

Подозреваемый в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают его поиск. Спецоперация по его поимке, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной.

Жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».