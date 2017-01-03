Бишкек отреагировал на сообщения о киргизском следе в стамбульском теракте

Киргизские спецслужбы проверяют информацию о том, что исполнителем теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле, был гражданин республики. Об этом РИА Новости сообщили в Госкомитете национальной безопасности страны.

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«Направлен запрос властям Турции», — заявил пресс-секретарь комитета Рахат Сулайманов.

Как сообщал 2 января «Интерфакс», в Бишкеке усомнились в том, что к нападению мог быть причастен киргизский гражданин. В то же время в МИД республики пообещали проверить эти сведения.

По данным турецкого государственного телеканала TRT World, подозреваемым в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina является 28-летний Яхья Машрапов. В эфире канала была продемонстрирована фотография киргизского загранпаспорта на его имя. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Подозреваемый в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают искать его. Спецоперация по поимке преступника, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной.

Жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».