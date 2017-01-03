СМИ узнали о спецоперации по поимке напавшего на клуб Reina террориста

Турецкая полиция провела операцию по розыску и задержанию подозреваемого в нападении на посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. Об этом в понедельник, 2 января, пишет газета Daily Sabah.

По ее данным, в ночь на 2 января турецкая полиция устроила рейд в районе Зейтинбурну. Эти сведения подтвердило агентство Associated Press, добавив, что в операции был задействован спецназ и вертолет, однако задержать никого не удалось.

В ночь на 1 января неизвестный с автоматом подошел к ночному клубу Reina в районе Ортакей в Стамбуле, сначала застрелил охранявшего развлекательное заведение полицейского, а затем ворвался внутрь. В тот момент в помещении находились более 700 человек. Террорист начал стрелять по людям, в результате 39 человек погибли, еще 65 ранены. Среди погибших — 16 иностранцев, в том числе гражданка России.

Нападавшему удалось скрыться, его активно ищет турецкая полиция. По данным местным СМИ, ему около 25 лет, он может быть выходцем из Узбекистана или Киргизии. Фотографию предполагаемого террориста 2 января опубликовало турецкое государственное информагентство Anadolu. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».