Названо имя погибшей при нападении на стамбульский ночной клуб россиянки

Посольство РФ в Турции назвало имя россиянки, погибшей в результате теракта, который был совершен в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina. Ее зовут Нурана Гасанова. «Наши самые глубокие соболезнования родным и близким», — добавили в посольстве.

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По подозрению в причастности к нападению на увеселительное заведение задержаны восемь человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

По последним данным, жертвами теракта стали 39 человек, среди них 25 иностранцев. Еще 65 человек получили ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего ищут.

Полиция подозревает в совершении вооруженного нападения выходца из Средней Азии. Предположительно, речь идет о гражданине Узбекистана или Киргизии. Эти сведения проверяются, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление киргизского МИД.