В Анкаре заявили о причастности разведки к атаке на стамбульский ночной клуб

Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил о причастности разведки к атаке на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, The Independent.

По словам политика, нападение было совершено профессионально. Другие подробности Куртулмуш сообщать не стал.

Материалы по теме Санта убивающий Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле

По подозрению в причастности к теракту в Турции были арестованы и допрошены десятки человек. В полиции заявили, что установили личность террориста, который в настоящее время находится на свободе, однако отказались называть его имя.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января этого года. Вооруженный мужчина открыл огонь по посетителям. Жертвами теракта стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».