Стало известно об аресте заместителя убитого аль-Багдади

В иракском Киркуке арестован заместитель и двоюродный брат убитого лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри. Об этом сообщает телеканал Al-Sumariya.
Сообщается, что террорист, который известен как Ибн Халдун, скрывался в съемной квартире под чужим именем. Он являлся одним из самых разыскиваемых членов ИГ, где занимался вопросами разведки.
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера ИГ 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. Американский лидер поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что те содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.
Затем смерть аль-Багдади подтвердили в самом ИГ. Тогда же было объявлено, что новым лидером боевиков стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.