Найден ребенок убитого лидера ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна задержала ребенка лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, ликвидированного военными США. Об этом сообщает Reuters.

«Проведенный тест ДНК подтвердил это», — сказал глава государства. Он добавил, что решение по всем задержанным родственникам аль-Багдади примет министерство юстиции Турции.

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6 ноября стало известно, что Анкара поймала жену убитого террориста. Эрдоган добавил, что Турция не делает из этого события шумихи, в отличие от США.

5 ноября рабыня аль-Багдади из числа езидов рассказала, что главарь ИГ в последние месяцы передвигался в сопровождении семи соратников, а еще раньше передал большую часть своих полномочий старшему заместителю, имя которого не называется.

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