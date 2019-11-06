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Жену убитого аль-Багдади поймали в Сирии

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Анкара поймала жену лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, ликвидированного военными США. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

«Мы поймали в Сирии его [аль-Багдади] жену. (...) Я впервые заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа», — сказал глава государства. Он добавил, что Турция не делает из этого события шумихи, в отличие от США.

5 ноября рабыня аль-Багдади из числа езидов сообщила, что главарь ИГ в последние месяцы передвигался в сопровождении семи соратников, а еще раньше передал большую часть своих полномочий старшему заместителю, имя которого не называется.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США устранили в Сирии лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Во время спецоперации, которая прошла 26 октября, также были уничтожены его подручные и значительное число боевиков. Аль-Багдади при этом подорвал пояс смертника.

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