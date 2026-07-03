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22:58, 3 июля 2026Россия

Путин оценил взятие Константиновки под контроль России

Песков: Путин назвал взятие Константиновки под контроль ВС РФ этапом во взятии обороны ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global look Press

Президент России Владимир Путин на совещании с военными назвал освобождение Константиновки первым, но важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Дмитрий Песков подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря героизму российских военнослужащих.

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