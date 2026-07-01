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12:29, 1 июля 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Запорожской области

Минобороны России заявило о контроле над селом Копани в Запорожской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / ТАСС

Российская армия взяла под контроль Копани Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Восток». Бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти бригад и четырех полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанское Днепропетровской области, Благодатное, Рыбальское, Новогригоровка, Любицкое, Егоровка, Вольное и Барвиновка Запорожской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 460 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре боевые бронемашины и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главной задачей СВО полный контроль над Донбассом и Новороссией. Он не исключил, что ВСУ предпримут попытки атак с целью отвлечь внимание российских войск от достижения поставленной цели.

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