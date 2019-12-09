Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон Владимира Варнавского, военные доставили жителям города гуманитарную помощь, передает РИА Новости.

Всего военнослужащие раздали две тысячи продовольственных наборов. В Ракку также прибыли военные медики для оказания помощи нуждающимся.

Варнавский рассказал, что при освобождении города была полностью уничтожена его инфраструктура. «В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия», — уточнил он.

Ракка была захвачена террористами весной 2013 года, а в 2014-м ее провозгласили столицей ИГ. Из-за этого из города бежали более 250 тысяч жителей. В октябре 2019 года в Ракку вошли передовые отряды сирийской армии.

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