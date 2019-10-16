Сирийская армия заняла еще один город на границе с Турцией

Сирийская армия вошла в город Кобани на границе с Турцией. Об этом сообщает al-Mayadeen TV.

По данным телеканала, сирийские военные закрепляются как в самом городе, так и в сельских окрестностях. Ранее 16 октября стало известно, что в Ракку впервые с 2014 года вошли передовые отряды сирийской армии. Сообщалось, ее военные уже установили в городе несколько наблюдательных пунктов.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством». Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов против Анкары. Бойцы курдской повстанческой группировки «Демократические сил Сирии» (ДСС), пользующиеся поддержкой США, назвали это «ударом ножом в спину».

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