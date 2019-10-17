Кремль назвал напряженной ситуацию в районе турецкой операции в Сирии

Кремль оценивает как напряженную ситуацию в районе проведения Турцией военной операции в Сирии. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят это, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 17 октября.

Песков уточнил, что переговоры двух лидеров состоятся во вторник, 22 октября, в Сочи.

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Накануне стало известно, что сирийская арабская армия (САА) вступила в бой с турецкими военными и поддерживаемыми ими бойцами Сирийской свободной армии (ССА) в провинции Ракка. Сообщалось также, что сирийским правительственным войскам могут оказать поддержку российские военнослужащие.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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