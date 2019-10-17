Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.

По его утверждению, после того, как все военнослужащие коалиции и боевая техника покинули район близ города Кобани, два истребителя F-15E осуществили ранее запланированный налет на цементный завод компании Lafarge, где хранились боеприпасы. Тем самым объект стал «менее ценным с военной точки зрения», пояснил Кэггинс.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с «Рабочей партией Курдистана» (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

США отказались поддержать курдов в противостоянии с Турцией и вывели свои войска из региона. Бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), пользовавшиеся американской поддержкой, назвали это «ударом ножом в спину».

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