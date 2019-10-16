Предсказано полное восстановление режима Асада благодаря Трампу

После восьми лет гражданской войны в Сирии и сотен тысяч погибших в результате конфликта решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера страны создает условия для восстановления режима сирийского лидера Башара Асада. Об этом пишет The Daily Beast.

По мнению издания, важный союзник Асада — Россия — заменила США и стала основным действующим лицом в Сирии, которое поддерживает связь сразу с несколькими сторонами конфликта. Отмечается, что о таких переменах окончательно стало известно после онлайн-трансляции военного корреспондента Олега Блохина, который показал оставленную американцами базу в Манбидже. Как пишет The Daily Beast, до этого была надежда, что американская сторона убедит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пойти на компромисс и оставить военных в этом районе, пока силы, поддерживаемые Анкарой, не смогут взять контроль на себя.

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Сообщается, что в других местах — города Айн-Исса и Таль-Тамр — российские и сирийские силы развернули контрольно-пропускные пункты и базы для контроля над стратегическим маршрутом перед наступлением турок.

Курдская группировка «Демократические силы Сирии» (ДСС) при этом утверждает, что соглашение с властями временное и необходимо для защиты сирийских границ. Однако издание предполагает, что зависимость от режима Асада лишь упрочняется, а президент становится бесспорным авторитетом в регионе.

Минобороны России 15 октября сообщило, что правительственные войска Сирии полностью взяли Манбидж под свой контроль. Отмечалось, что российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом. До этого стало известно, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск вдоль северных границ Сирии. Предполагается, что сирийская армия займет территории от Манбиджа до города Дерик (также известен как Эль-Маликия).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

США отказались поддержать курдов в противостоянии с Турцией и вывели свои войска из региона. Бойцы курдских ДСС, пользовавшиеся американской поддержкой, назвали это «ударом ножом в спину».

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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