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Сирийцы вступили в бой с турецкими военными

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Сирийская арабская армия (САА) вступила в бой с турецкими военными и поддерживаемыми ими бойцами Сирийской свободной армии (ССА) в провинции Ракка на севере страны. Об этом в среду, 16 октября, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

По его данным, существует вероятность, что российские ВКС окажут сирийским правительственным войскам поддержку с воздуха и подвергнут бомбардировке формирования ССА.

Ранее в среду стало известно, что передовые отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка и установили там несколько наблюдательных пунктов. Кроме того, САА начала переброску в этот район танков Т-62М с дополнительной защитой.

15 октября в Минобороны России сообщили, что правительственные войска президента Сирии Башара Асада полностью взяли под контроль город Манбидж. Отмечалось, что российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом.

До этого сообщалось, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск вдоль северных границ Сирии. Предполагается, что сирийская армия займет территории от города Манбидж на северо-западе до города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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