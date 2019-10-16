Американцы оставили на базе в Манбидже газировку, мячи и гадости в адрес России

Anna News / YouTube

Российские журналисты показали на видео заброшенную американскую базу на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж. Ролик опубликован на YouTube-канале издания Anna News.

Судя по кадрам, американские военные покидали базу в спешке — об этом свидетельствуют оставленные вещи и имущество. К примеру, холодильники на кухне заполнены газировкой и продуктами быстрого приготовления, в комнатах остались средства личной гигиены и мячи для американского футбола. Кроме того, на доске маркером нарисован флаг России, рядом по-русски написано «педик», подпись «comrades likes dudes», а также изображение мужского полового органа в цветах российского флага.

На видеоролике, которое опубликовало издание RT на своей странице в Twitter, показаны американские казармы и зоны отдыха.

15 октября в Минобороны России сообщили, что правительственные войска Сирии полностью взяли под контроль город Манбидж. Российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей заявлена борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов в противостоянии с Турцией и вывели свои войска из региона. Бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), обычно пользовавшиеся американской поддержкой, назвали это «ударом ножом в спину».

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