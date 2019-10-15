Прибытие российской военной полиции в Манбидж попало на видео

Прибытие российской военной полиции в город Манбидж, который полностью перешел под контроль Сирии, попало на видео. Кадры опубликовал журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee) на своей странице в Twitter.

Тагвей отметил, что появление в Манбидже российской военной полиции показывает полную неспособность Турции захватить город во время операции «Источник мира», о начале которой турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября.

15 октября в Минобороны России сообщили, что правительственные войска президента Сирии Башара Асада полностью взяли под контроль город Манбидж. Российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом.

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Задачей операции «Источник мира» является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Мероприятия проводятся совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Из-за операции Вашингтон ввел в отношении Анкары первые санкции, но Турция не намерена ее останавливать.

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