Сирийская армия зашла в Манбидж одновременно с протурецкими боевиками

Войска Сирийской арабской армии (САА) вошли в город Манбидж вскоре поле того, как оттуда эвакуировались американские силы. Видео с сирийской военной техникой опубликовал у себя в Twitter журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).
Ранее в понедельник, 14 октября, стало известно, что в Манбидж в преддверии наступления турецкой армии пришли боевики Сирийской свободной армии (ССА) — оппозиционной вооруженной группировки. Их Тагвей называет «бывшими террористами Аль-Каиды» (запрещена в России).
Ранее в тот же день сообщалось, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск вдоль северных границ Сирии. Предполагается, что сирийская армия займет территории от города Манбидж на северо-западе до города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие войска не намерены входить в Манбидж, который до сих пор занимают курдские силы. Он отметил, что город возьмут под контроль «настоящие арабские хозяева», безопасность которых обеспечит Анкара.
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.