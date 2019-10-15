Эрдоган похвастался «освобожденными» землями в Сирии

Турецкие войска очистили от «террористов» тысячу квадратных километров территории Сирии за первую неделю операции. Анкара продолжит ее, до тех пор пока не устранит угрозу. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Интерфакс».

«У нас две цели: устранение террористической угрозы и возвращение беженцев. На седьмой день операции у нас очищено от террористов 1000 квадратных километров территории вдоль границы», — сказал он, выступая на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Эрдоган подчеркнул, что военные действия продолжатся «до полного устранения террористической угрозы», и призвал тюркские страны поддержать Турцию в борьбе с терроризмом.

По плану турецкого лидера, после «освобождения» этих территорий в Сирию вернется миллион беженцев, а затем — еще два миллиона.

Материалы по теме «Мое будущее уничтожено» Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задача состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (запрещенная в России организация). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов против Анкары и вывели из Сирии войска. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующиеся поддержкой Вашингтона, назвали это «удар ножом в спину»

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!