В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Американские военные, покидающие сирийский город Манбидж в свете наступления турецкой армии, фактически передали его под контроль российским коллегам. Об этом со ссылкой на источник в министерстве обороны США 14 октября сообщил Newsweek.

По словам этого высокопоставленного сотрудника Пентагона, его соотечественники занимали город дольше и поэтому смогли помочь российским силам обосноваться в нем. «Так или иначе, мы вышли быстро, экскурсий не проводили. Целью было взять с собой как можно больше наших вещей и уничтожить все важное, что не можем взять». Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.

15 октября было опубликовано видео, на котором конвой правительственных войск Сирии на пути в Манбидж пересекся с отступающими американскими военными. Сообщается, что войска США с севера Сирии эвакуировали в соседний Ирак.

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Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России. До этого президент США Дональд Трамп приказал силам своей страны покинуть северную часть Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством». Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать Анкару. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующиеся поддержкой США, назвали это «ударом ножом в спину».

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