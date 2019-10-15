Путин обсудил с Эрдоганом военную операцию Турции в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Указывается, что российский лидер пригласил президента Турции посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Эрдоган предложение принял.

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Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии после начала военной операции турецких вооруженных сил «Источник мира». «Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства», — сказано в сообщении.

Также лидеры стран подтвердили свою приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии. Путин добавил, что нельзя допустить, чтобы ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ (запрещена в России), которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями.

15 октября в Минобороны России сообщили, что правительственные войска президента Сирии Башара Асада полностью взяли под контроль город Манбидж. Российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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