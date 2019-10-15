Путина вновь объявили хозяином Ближнего Востока

Турция, вторгнувшаяся в Сирию для борьбы с курдскими формированиями, могла непреднамеренно подарить президенту России Владимиру Путину стратегическую победу на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Как считает агентство, Путин воспользовался кризисом, чтобы вывести сирийские правительственные силы на территорию, удерживаемую курдами. Отмечается, что это стало важным шагом в восстановлении контроля президента Сирии Башара Асада над страной. Кроме того, издание полагает, что участие России в договоренности курдов с Сирией о размещении правительственных войск вдоль северных границ страны позволило укрепить имидж Путина на Ближнем Востоке.

Как отмечает директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Eurasia Group Айхам Камель, Путин заставил своих союзников и соперников признать, что он, по сути, стал основой политического и военного баланса в сирийском конфликте. Московский эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина также считает, что атака Турции и решение США вывести войска с севера Сирии позволили России достичь своих целей в Сирии и восстановить контроль над богатым нефтью регионом.

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Ранее об укреплении позиций России на Ближнем Востоке писало издание The Hill. По его данном, к этому привело в том числе и решение США о выводе войск с северной части Сирии.

Турция заявила о начале операции под названием «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 9 октября. Глава российского МИД Сергей Лавров в ответ на такое решение отметил, что Москва понимает беспокойство Турции в вопросах безопасности своих границ, однако решать подобные вопросы стоит дипломатическим путем. По его словам, Россия в нынешней ситуации будет добиваться начала диалога между Анкарой и Дамаском, а также между сирийским правительством и курдскими силами, которые отвергают терроризм.

В июне российский лидер сообщал, что позиции страны на Ближнем Востоке стали стабильнее. По его словам, Москва выстроила добрые, деловые, партнерские, а во многом даже с элементами союзничества отношения со многими странами региона.

В октябре 2017 года Bloomberg уже писал, что Путин фактически добился титула хозяина Ближнего Востока. Отмечалось, что этому способствовали власти США, чья политика заставила многих партнеров переориентироваться на Москву.

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