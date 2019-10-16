США перехватили турецкие истребители над Сирией

Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По его данным, инцидент произошел из-за того, что турецкие самолеты, участвующие в операции «Источник мира» на севере Сирии, слишком близко подлетели к военным США, которые располагаются в этой части страны. После этого турецкие истребители покинули зону дислокации американских военных.

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Корреспондент Fox News написал в Twitter, что на перехват самолетов вылетело несколько американских F-15, а также ударные вертолеты AH-64D Apache. Точное количество задействованных летательных аппаратов в обеих сторон при этом не уточняется. Он сообщил, что перехват произошел над американской базой в западной второе от города Айн-Исса. По его словам, Вашингтон уже направил официальную жалобу министерству обороны Турции.

15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. В санкционный список внесены Министерство энергетики Турции, а также турецкое Минобороны. Под санкции попали три должностных лица: экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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