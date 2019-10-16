Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Отец сбитого полицейским «пьяного» мальчика рассказал о странностях в деле
Странный привкус вина оказался симптомом смертельной болезни сердца
Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг
Кремль отреагировал на просьбу Нетаньяху о милосердии
Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма
Риск начала ядерной войны признали катастрофическим
Россия подготовится «закупорить» Балтийское и Черное моря
Ягудин раскрыл подробности госпитализации Тотьмяниной
Сбивший «пьяного» мальчика полицейский оказался трезвым
Новости партнеров

США перехватили турецкие истребители над Сирией

Перейти в «Мою Ленту»

Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По его данным, инцидент произошел из-за того, что турецкие самолеты, участвующие в операции «Источник мира» на севере Сирии, слишком близко подлетели к военным США, которые располагаются в этой части страны. После этого турецкие истребители покинули зону дислокации американских военных.

Корреспондент Fox News написал в Twitter, что на перехват самолетов вылетело несколько американских F-15, а также ударные вертолеты AH-64D Apache. Точное количество задействованных летательных аппаратов в обеих сторон при этом не уточняется. Он сообщил, что перехват произошел над американской базой в западной второе от города Айн-Исса. По его словам, Вашингтон уже направил официальную жалобу министерству обороны Турции.

15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. В санкционный список внесены Министерство энергетики Турции, а также турецкое Минобороны. Под санкции попали три должностных лица: экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп созвонился с Эрдоганом и потребовал прекратить военную операцию в Сирии
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Манбидж полностью перешел под контроль Сирии
Летчик рассказал о провале турок в небе над Сирией из-за России
Путин обсудил с Эрдоганом военную операцию Турции в Сирии
Другие материалы рубрики
Мир00:0314 октября

«Мое будущее уничтожено»

Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
20:5915 октября

ООН заподозрила Турцию в казнях курдов

20:0015 октября

Нетаньяху попросил Путина проявить милосердие

19:5315 октября

Путина вновь объявили хозяином Ближнего Востока

Мир00:0112 октября

«У американцев до сих пор холодная война в головах»

Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
19:2115 октября

В Бразилии рухнул семиэтажный жилой дом

18:1415 октября

Прибытие российской военной полиции в Манбидж попало на видео

18:0815 октября

Во Франции задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН

Мир00:0611 октября

Русские, назад!

Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
17:1415 октября

«Исламскому государству» напророчили воскрешение

17:1215 октября

Летчик рассказал о провале турок в небе над Сирией из-за России

16:1615 октября

Cерийный насильник зарезал страшнейшего педофила Британии

Россия
Российского призывника нашли мертвым в день отправки в армию
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
В России стали чаще насиловать детей
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
В России предупредили об угрозе обострения ситуации в Донбассе
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
Появилось новое видео с нападением сына экс-судьи на россиянина
Все материалы
Мир
ООН заподозрила Турцию в казнях курдов
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Нетаньяху попросил Путина проявить милосердие
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Путина вновь объявили хозяином Ближнего Востока
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
В Бразилии рухнул семиэтажный жилой дом
Все материалы
Бывший СССР
Донбасс обвинил Украину в подмене понятий
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
На Украине решили ввести двойное гражданство
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений
Все материалы
Экономика
Украинскую экономику признали «позитивнее» российской
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Белоруссия оценила ущерб из-за России
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Российским банкирам отказали в добром имени
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Все материалы
Силовые структуры
Погоня полицейских за угнанной каршеринговой машиной в Москве попала на видео
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
Убийц многодетной россиянки в Псебае посадили
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi
Андрей Недзельский«Теперь ты фраер»
Главного вора Украины избили и лишили титула. Это сделали люди криминального короля России
В отношении похитившего 20 миллиардов рублей экс-губернатора возбудили дело
Все материалы
Наука и техника
Всю Землю подвергнут лазерной бомбардировке
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Названа неожиданная угроза от черных дыр
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Найден способ путешествовать со скоростью света
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
США зашли в тупик в попытке забрать ядерные бомбы из Турции
Все материалы
Спорт
Ягудин раскрыл подробности госпитализации Тотьмяниной
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Мбаппе отказался от зарплаты в 50 миллионов евро в год
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Дзюба посоревновался с чемпионом мира по волейболу
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Канадский хоккеист свалил россиянина с ног ударом в голову
Все материалы
Культура
Волочкову возмутил спектакль Серебренникова с обнаженными артистами
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Бывший муж пойманной с кокаином актрисы Бочкаревой объяснил ее неявку в суд
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Диджей Smash простил 2 миллиона рублей избившему его экс-депутату
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
Бывшая жена звезды «Мстителей» разослала его голые фото ради опеки над ребенком
Все материалы
Интернет и СМИ
Фотографии Путина заполонили первые полосы саудовских газет
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Корчевников показал фото из Киева и попросил денег
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Американский телеканал выдал кадры с военного шоу за видео боев в Сирии
Все материалы
Ценности
Россиянку назвали самым красивым ребенком в мире
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Найден двойник Ким Кардашьян
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Названа женщина с идеальной внешностью
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Зеленского подняли на смех за наряд на День защитника Украины
Все материалы
Путешествия
Российских туристок приняли за проституток в аэропорту и отправили домой
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Туристы случайно пересекли границу и оказались в тюрьме
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
К пассажирам самого длительного авиарейса в истории приставят врачей
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею шестизначную сумму и продолжил работать
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Пьяный россиянин в третий раз угнал ассенизаторскую машину и поехал к любимой
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Заключенные сбежали из тюрьмы за виски и вернулись обратно
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Крокодил съел купавшегося в озере мальчика на глазах у приятелей
Все материалы
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
Обзор Mercedes-Maybach за 74 миллиона рублей
Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом?
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
К приезду Путина в ОАЭ машины сопровождения замаскировали под ДПС
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
Все материалы
Дом
В России снизили ставку по ипотеке для покупателей больших квартир
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Названа неучтенная опасность новой платежки за ЖКХ
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Россиянам заплатят за недостроенное жилье
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Россияне стали хуже возвращать долги по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Белгородской области улучшат работу служб занятости
Сбербанк и Microsoft будут обучать роботов для работы в банке
Все материалы