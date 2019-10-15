Трамп созвонился с Эрдоганом и потребовал прекратить военную операцию в Сирии

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Американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого потребовал прекращения огня в Сирии, сообщил вице-президент США Майк Пенс. Об этом пишет Reuters.

По словам Пенса, Вашингтон не давал Турции «зеленый свет» на вторжение в Сирию, и американские власти «не будут и дальше терпеть» действия Анкары. Пенс добавил, что планирует лично направится на Ближний Восток по поручению Трампа.

Ранее США ввели первые санкции против Турции. В частности, в санкционный список внесены Министерство энергетики Турции, а также турецкое Минобороны. Под санкции попали три должностных лица: экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

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