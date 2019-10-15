Летчик рассказал о провале турков в небе над Сирией из-за России

Турецкая авиация в течение 20 часов не смогла провести ни одну атаку против курдской группировки «Сирийские демократические силы» и сирийской армии из-за закрытия Россией воздушного пространства над северо-восточной частью Сирии. Об этом в Twitter сообщил военный аналитик с Мальты Бабак Тагвей со ссылкой на бывшего пилота 181-й эскадрильи ВВС Турции.

По словам эксперта, в миссиях были задействованы истребители F-16, но ни одна из них не увенчалась ударом по позициям курдов или сирийских военных.

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